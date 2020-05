São Paulo fatura quase R$ 100 milhões com atletas, mas fica abaixo da meta de 2019

O orçamento do São Paulo para 2019 previa a arrecadação de R$ 121,4 milhões com negociações de jogadores. O valor não foi atingido, mas mesmo assim ficou em um patamar bastante alto: R$ 97 milhões.

Ao destrinchar o balanço financeiro do clube divulgado na semana passada, o Globoesporte.com destacou alguns itens bastante relevantes. Rodrigo Caio, repassado ao Flamengo, foi o nome que mais rendeu dinheiro ao Tricolor. Descontada a taxa de intermediação, sobraram nada menos que R$ 24,7 milhões. Na sequência desta lista aparece o também zagueiro Morato, repassado ao Benfica sem sequer atuar pelo time profissional. Muito embora, em valores absolutos (R$ 27 milhões), esta tenha sido a maior venda da história da equipe, rendeu R$ 24,5 milhões líquidos.

VVVvVenlo – Ajax – Dutch Eredivisie

Os dados do São Paulo ainda levam em consideração a venda dos direitos de Lucas Fernandes (Portimonense), Tuta (Eintracht Frankfurt), Willian Farias (Sport) e Miguel Alcântara (Ascoli). Além disso, por performance atingida e por questões envolvendo mecanismo de solidariedade, o clube contou com a entrada de dinheiro oriunda de nomes como David Neres (R$ 2,2 milhões, por exemplo, no Ajax), Éder Militão (agora no Porto), Thiago Mendes (Lille) e Maicon (Galatasaray). Para 2020, a meta é arrecadar cerca de R$ 154 milhões, sendo 75% do dinheiro à vista. Até o momento, o Tricolor vendeu os 20% dos direitos que ainda tinha de Neres por R$ 32 milhões e ganhou mais R$ 74 milhões por Antony, que também se transferiu para o Ajax. Ou seja, boa parte do objetivo já foi atingida.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do São Paulo, clique aqui.