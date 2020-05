São Paulo quer reintegrar Gonzalo Carneiro; Raí vê tropeço pontual do jogador em doping

O São Paulo Futebol Clube, tem o objetivo de reintegrar Gonzalo Carneiro na nova “pré-temporada”, para quando tiver o retorno dos treinamentos autorizado pelos órgãos de saúde. O jogador foi liberado da suspensão por doping após ter a pena reduzida.

O clube, já anunciou o fim das férias dos atletas no começo desse mês, porém ainda não tem data prevista para a volta dos treinos no CT da Barra Funda. Em entrevista ao Globo Esporte, o gerente-executivo Alexandre Pássaro explicou:

“A ideia inicial é que ele inicie essa nova pré-temporada, até para que o Diniz o conheça. Isso não quer dizer um direcionamento esportivo mais longo. O que a gente quer é que ele se integre, ver como voltou, para entender como está o desejo esportivo e tudo o que ele passou nesse último ano. Para que o Diniz o conheça mais. Aí daqui um tempo, com mais segurança, vamos tomar novas decisões”, afirmou para depois emendar:

“Mas a gente fica feliz com a decisão, pelo retorno do Gonzalo, que, independentemente do erro que cometeu, é um cara de quem a gente gosta muito e um jogador em quem a gente acredita”, completou.

Botafogo v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2018

Gonzalo Carneiro tinha um gancho inicial de dois anos, mas o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem entendeu que o jogador se submeteu aos tratamentos e, então, acabou por reduzir a punição pela metade.

“Tudo indica que tenha sido um tropeço pontual. É um cara sensacional”, afirmou Raí.

Um novo começo no São Paulo. A intenção do São Paulo é fazer a reintegração de Gonzalo Carneiro ao elenco quando voltarem os treinamentos no CT da Barra Funda para a nova pré-temporada que ainda não tem data para começar. Será um bom reforço?https://t.co/klE9uyRMvN pic.twitter.com/7NeJcF00Mn — ArquibancadaTricolor (@arqtricolor) May 6, 2020

O departamento de futebol tem o objetivo de no primeiro momento testar todos os jogadores para o coronavírus, para não ocorrer nenhum problema interno no clube e, só depois, retornar os treinos e uma nova “pré-temporada”, de quando houver liberação das autoridades responsáveis.

“O Gonzalo Carneiro tem contrato até março do ano que vem. Temos uma cláusula que nos permite, até o final deste ano, notificá-lo e renovar o contrato. Diferentemente do Rojas (nota da redação: tem contrato até julho, e o clube pretende prorrogar até dezembro), temos esse prazo para ver como ele retorna. Ele deve retornar semana que vem (nesta semana) para o Brasil. Estou em contato com os representantes dele. A gente está estudando como fazer de maneira segura, porque ele vai pegar avião, passar na imigração como um estrangeiro que está chegando ao Brasil. A gente está vendo o melhor jeito, a melhor data, o melhor voo, para que ele possa chegar aqui e se instale novamente no São Paulo, para começar também com ele a fazer os testes de coronavírus”, esclareceu Pássaro.

O centroavante foi flagrado no antidoping em março do ano passado, quando foi encontrada a presença de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, no jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, na primeira fase do Paulistão. O jogador atuou nos 90 minutos, e o tricolor perdeu a partida por 1 a 0.

Desde aquele momento, o atacante seguiu todo o tratamento psicológico e ficou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação no Brasil. Neste período, Carneiro realizou também atividades para manter a sua forma física.

Nesse período de afastamento, Gonzalo ficou proibido de frequentar o CT da Barra Funda e o seu contrato foi suspenso. Em decorrência disso, o uruguaio não recebeu seu salário. O atacante foi contratado pelo São Paulo em abril do ano passado e assinou com o clube até 31 de março de 2021.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.