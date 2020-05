São Sebastião decreta suspensão da feira livre por tempo indeterminado

Com o avanço do número de contaminados pelo Covid-19 no município de São Sebastião, apontando o boletim epidemiológico desta terça-feira, 19, o número de 78 casos confirmados, a Prefeitura Municipal pelo decreto 024 de 20 de maio de 2020, resolveu suspender por tempo indeterminado a feira-livre do município, realizada todos os sábados, atraindo diversos feirantes de municípios e até estados vizinhos.

A determinação visa em caráter excepcional e de forma necessária, atender a manutenção das medidas de restrição previstas nos decretos municipais publicados anteriormente.

Os últimos números publicados no boletim epidemiológico deste dia 19 de maio, apontam um avanço significativo de casos em investigação, sendo 480 até esta terça-feira. São 72 pacientes monitorados, cinco internados, onze casos recuperados e um óbito ainda em investigação.