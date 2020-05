Schalke 04 x Augsburg | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Se não tem futebol no Brasil, tem na Alemanha. Neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, o Schalke 04 recebe o Augsburg em um duelo no qual, na teoria, apenas um time ainda luta por algo mais. Será a segunda aparição das duas equipes depois da retomada da Bundesliga, ainda seguindo um protocolo extremo de ações para evitar a proliferação do coronavírus.

Ficha técnica e onde assistir

FC Augsburg v FC Schalke 04 – Bundesliga

Ficha técnica: Schalke 04 x Augsburg

Motivo: 27ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 24 de maio de 2020

Hora: 8h30min (de Brasília)

Local: Veltins Arena, em Gelsenkirchen

Árbitro: A definir

Onde assistir: Watch ESPN

Prováveis escalações

Schalke 04: Schubert; Oczipka, Nastasic, Sane e Kenny; Schopf, Serdar, McKennie e Caligiuri; Gregoritsch, Raman.

Augsburg: Luthe; Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai e Max; Baier e Khedira; Richter, Lowen e Vargas; Niederlechner.

DESFALQUES: O Schalke, que foi goleado na retomada da Bundesliga pelo Borussia Dortmund, não conta com Amine Harit e Jean-Clair Todibo. Omar Mascarell e Benjamin Stambouli também ficam de fora. Já o Augsburg, que perdeu para o Wolfsburg, está sem Simon Asta.

Classificação

O Schalke iniciou a 27ª rodada do Campeonato Alemão ocupando apenas a oitava colocação. Com 37 pontos, está 14 atrás do RB Leipzig, que fecha o chamado G-4 para classificação à Champions League. Sua missão é tentar uma vaga na próxima Liga Europa. Para tanto, pega um Augsburg que tem 10 pontos a menos e que não tem quase nada a fazer até o final da competição.