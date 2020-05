Scott Disick não consegue falar sobre a morte dos pais

Para Scott Disick ainda é muito difícil falar sobre a morte de seus pais após sete anos de sua partida.

A mãe do empresário de 36 anos, Bonnie Disick, faleceu após uma longa doença em outubro de 2013 e seu pai Jeff morreu apenas três meses depois e agora os filhos de Kourtney Kardashian, Mason, de 10 anos, Penelope, de sete e Reign, de cinco, começaram a perguntar sobre os avós, e Scott confessa que se sente desconfortável sobre o tema.

Falando com Kim Kardashian durante um episódio do programa Keeping Up With the Kardashians, ele disse: “Perder meus pais não é um assunto fácil para eu falar, isso me coloca em um lugar muito vulnerável, para lembrá-los e pensar sobre eles”, comentou.



Scott ligou para seu ‘tio’, o melhor amigo de seu pai, Dave Hacker, e o convidou para visitá-lo. Os dois relembraram o passado quando Dave foi visitar Scott e juntos abriram enormes caixas de fotos antigas de família.

No entanto, quando se mostrou muito emocional para Scott, ele saiu da sala.

Khloe Kardashian disse: “Eu gostaria que Scott não fosse assim. Eu gostaria que ele falasse sobre como está se sentindo, ou acho que quanto mais ele falar sobre seus pais, mais fácil será. E é divertido falar sobre as memórias. Você não quer que seus pais simplesmente desapareçam.”, comentou a socialite.

Scott – que agora está em um relacionamento com Sofia Richie – finalmente retornou e mostrou ao filho Reign algumas de suas fotos de infância, e mais tarde admitiu que estava feliz por ter feito isso.



Ele refletiu: “Acho que quando meus pais faleceram, era muito difícil falar sobre isso e, você sabe, por mais que eu estivesse com medo de olhar algumas dessas fotos antigas, porque pensei que isso traria lembranças tristes, estou feliz que Dave as trouxe com ele.

“Porque a verdade é que trouxe tantas lembranças incríveis e tantas coisas que eu tinha esquecido”, afirmou.

“Definitivamente não é fácil, o fato de eu não ter meus pais aqui. E sinto muita falta deles, mas acho que quanto mais eu falo sobre meus pais, mais meus filhos se sentirão conectados a eles e se lembrarão deles.”, concluiu emotivo.



Kourtney Kardashian completou 41 anos, e depois de ganhar um desfile de aniversário de seus amigos e familiares, em seus carros, na rua de sua casa em Calabasas, na Califórnia, cumprindo assim o distanciamento social para ajudar a não propagar o coronavírus, ela comemorou a data, um dia depois, com o ex, Scott Disick, pai de seus três filhos.

Os dois provam que continuam tendo um bom relacionamento, apesar da separação.

Kourtney foi vista saindo de sua casa junto com Disick.

Em várias fotos publicadas online, a fundadora do site de estilo de vida Poosh, e seu ex-namorado de 36 anos foram vistos saindo de uma casa em Calabasas, Califórnia, no domingo, 19 de abril, levando os fãs a especularem se eles passaram a noite juntos.



