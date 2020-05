Sebrae oferece linha de crédito a empreendedores

Você sabia que o Sebrae oferece uma linha de crédito a vocês empreendedores?

Devido aos bancos estarem negando crédito aos empreendedores.

Em parceria com a Caixa, eles oferecem ao empreendedor taxas menores, prazo maior e melhor carência.

Tudo isso para ajudar você a melhorar e financiar o capital de giro da sua empresa.

Como solicitar a linha de crédito?

Primeiramente será necessário assistir a um vídeo sobre todo o processo e para isso você deverá fazer um cadastro da sua empresa no Portal Sebrae.

Se você ainda não é cliente Sebrae, é obrigatório assistir ao vídeo, para poder iniciar a negociação com a caixa.

Lembrando que após assistir ao vídeo, você deverá esperar por 72 horas para continuar com o processo, tempo de atualização de seus dados no sistema.

Um detalhe importante, sua empresa deve ter pelo menos 12 meses ininterruptos de faturamento, e sem restrição no CNPJ e no CPF do proprietário e dos sócios.

Para a solicitação do seu crédito faça o pré-cadastro no site . Ou Vá até uma agência da caixa com toda documentação necessária para que não precise voltar várias vezes a agência.

A documentação exigida para a solicitação da linha de crédito é:

CNPJ ativo e regular

CPF ativo e regular do proprietário e sócios

Se for MEI, enviar o CCMEI. Para demais empresas enviar o contrato social e suas alterações.

Comprovante de endereço dos sócios e representantes da empresa.

Se for MEI, encaminhar o DASN-Simei com 12 meses de faturamento ininterruptos.

Para demais empresas, encaminhar o extrato do Simples Nacional com os 12 meses ininterruptos de faturamento.

Lembre-se de ler com atenção e cautela todas as exigências e recomendações dadas pelo Sebrae para a solicitação do seu crédito para que não haja surpresas.

E você está com a documentação toda em dia, e correta para dar entrada no seu crédito?