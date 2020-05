Secretaria de Saúde SESAP RN 2020 abre 1.138 vagas na área da saúde

Saiu EDITAL. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (SESAP RN) divulgou a abertura de um novo edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 1.138 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/ técnico e superior na área da saúde.

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Higienista Hospitalar; Maqueiro; Auxiliar de Cozinha; Cozinheiro; e Copeiro.

Higienista Hospitalar; Maqueiro; Auxiliar de Cozinha; Cozinheiro; e Copeiro. NÍVEL TÉCNICO: Técnico em Radiologia; Técnico de Laboratório; e Técnico em Enfermagem.

Técnico em Radiologia; Técnico de Laboratório; e Técnico em Enfermagem. NÍVEL SUPERIOR: Médico Parecerista (Infectologista e/ou Pneumologista); Médico Diarista (Intensivista); Farmacêutico; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Bioquímico/Biomédico; e Médico Plantonista.

As lotações serão nas Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da Rede Pública do estado, atendendo ao Plano de Contingência Hospitalar para o enfrentamento do Coronavírus. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 4.081,49.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 27 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial selecao.saude.rn.gov.br/selecao. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de experiência profissional. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE COZINHA: Os trabalhadores auxiliares nos serviços de alimentação auxiliam outros profissionais da área no pré-preparo (nutricionistas, cozinheiros, copeiros, almoxarife, outros), preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos. Verificam a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; entre outras funções.

COPEIRO: Atendem os clientes, servem alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos etc. manipulam alimentos e preparam sucos, chás, cafés e mingaus, realizam serviços de vinho e de café; têm ainda as seguintes atribuições: Servir o cliente: entregar cardápio, tirar pedido, encaminhar pedidos para cozinha, servir bebidas, administrar fluxo de pratos entre cozinha e mesas, checar pedido antes de servir, servir bandeja , posicionar mesa para o paciente, servir pratos, servir queijos, servir sobremesas, servir chá, licores e digestivos, servir café; entre outras funções.

COZINHEIRO: Organizam e supervisionam serviços de cozinha em hospitais, e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos; tem ainda as seguintes atribuições: Preparar Alimentos: temperar alimentos de acordo com métodos de cocção, controlar tempo e métodos de cocção, aquecer alimentos pré-preparados, avaliar sabor, aroma, cor e textura dos alimentos e finalizar molhos quentes e frios; entre outras funções.

HIGIENISTA HOSPITALAR: Limpar vidros, remover resíduos dos vidros, limpar móveis e equipamentos, limpar superfícies (paredes, pisos, etc..), limpar recintos e acessórios aspirar pó, lavar pisos, encerar pisos, remover sujeira, varrer pisos, secar pisos, passar pano, limpar cortinas e persianas, recolher lixo, controlar o estoque de material, verificar validade de produtos químicos e de limpeza, verificar qualidade de produtos químicos e de limpeza, avaliar tipo de superfície a ser trabalhada; entre outras funções.

MAQUEIRO: Desenvolver postura ética profissional, trabalhar em equipe e relacionar-se respeitosamente com os pacientes, seus familiares e colegas de trabalho. Atuar nos serviços de saúde dentro das normas de higiene ocupacional e de biossegurança. Reconhecer e atuar em situações de primeiros socorros. Atuar de forma coerente dentro da hierarquia de estrutura organizacional do sistema de saúde; entre outras funções.

Você Pode Gostar Também:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro: a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; entre outras funções.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Colocar os filmes nos chassis, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos; preparar o paciente para assegurar a validade do exame; acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento; colocar o paciente nas posições, medindo distâncias para a focalização da área a ser radiografada; registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes; entre outras funções.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO: Desenvolver atividades de coleta e manipulação de amostras de material biológico e produtos químicos em laboratórios de análises clínicas, citologia e toxicologia, através de procedimentos e técnicas de laboratório, relacionando as suas finalidades e obedecendo aos princípios de biossegurança.

ENFERMEIRO: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação e de ações coletivas e de vigilância em saúde; entre outras funções.

FISIOTERAPEUTA: Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do(s) usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, após diagnóstico; entre outras funções.

FARMACÊUTICO: Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos, desde a padronização, passando pelo processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição; supervisionar as atividades desenvolvidas no setor, inclusive do pessoal, auxiliar as rotinas e processos de dispensação; entre outras funções.

BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO:

Bioquímico: Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia. Investigar e procurar resolver problemas biológicos do homem, através de atentas observações, exames e testes feitos nos organismos;

Biomédico: Investigar e procurar resolver problemas biológicos do homem, através de atentas observações, exames e testes feitos nos organismos; realizar análises clínicas, como por exemplo: de sangue urina e fezes; realizar exames e interpretar os resultados para os outros membros da equipe médica;

MÉDICO CLÍNICO GERAL (Plantonista): Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do SUS; entre outras funções.

MÉDICO PLANTONISTA UTI: Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Realizar evolução clínica dos pacientes internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão; Realizar diariamente a prescrição médica dos pacientes da unidade; Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados.

MÉDICO INFECTOLOGISTA: Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Proceder a investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades envolvidas; entre outras funções.

MÉDICO INTENSIVISTA: Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Ajudar o plantonista a realizar evolução dos pacientes internados na unidade durante seu turno de trabalho; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho; entre outras funções.

MÉDIO PNEUMOLOGISTA: Diagnosticar e tratar das afecções bronco pulmonares, empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, principalmente as ações de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19.

Informações do concurso