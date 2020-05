Segunda parcela do 13° salário do INSS já tem DATA para começar

A antecipação do 13º salário no INSS foi uma das medidas tomadas pelo governo para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a primeira parcela do pagamento correspondeu a 50% do valor do benefício.

Agora, a liberação da segunda parcela vai acontecer entre os dias 25 de maio e 5 de junho. Na segunda etapa, o valor a ser pago vai ter o descontos referente ao Imposto de Renda.

A primeira parcela do benefício encerrou no dia 08 de maio. Contudo, a expectativa é pela segunda parcela, cujo calendário já está definido.

Ademais, a data do pagamento do benefício do INSS vai variar conforme número final do benefício, sem considerar o dígito. Antes da antecipação do governo, a primeira parcela do 13º salário tinha costume de ser paga apenas no segundo semestre. No caso da segunda parcela, os valores são liberados normalmente apenas em dezembro.

Calendário de Pagamento em maio/junho

De acordo com a secretaria, o pagamento da segunda parcela do 13º salário pode acontecer com o pagamento da folha de maio, que segue o calendário abaixo.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020)

Final 1: 25/5

Final 2: 26/5

Final 3: 27/5

Final 4: 28/5

Final 5: 29/5

Final 6: 1º/6

Final 7: 2/6

Final 8: 3/6

Final 9: 4/6

Final 0: 5/6

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045)

Finais 1 e 6: 1º/6

Finais 2 e 7: 2/6

Finais 3 e 8: 3/6

Finais 4 e 9: 4/6

Finais 5 e 0: 5/6

Quem tem direito?

Por fim, de acordo com lei, tem direito à gratificação quem recebeu durante o ano qualquer um dos itens abaixo:

aposentadoria

pensão por morte

auxílio-doença

auxílio-acidente

auxílio-reclusão

salário-maternidade

