Segundo tabloide, Príncipe Harry planeja voltar à Inglaterra

Fontes da realeza revelaram que o Príncipe Harry não está conseguindo se adaptar à nova vida com a Duquesa Meghan, longe da realeza.

Agora a revista New Idea sugere em sua nova edição que o Duque de Sussex já planeja deixar a ex-atriz e voltar para casa no Reino Unido.

A publicação relata que o pai de Archie Harrison ‘está muito perturbado’ por não estar na Grã-Bretanha com sua família em meio à pandemia do coronavírus.

“Ele se sente distante da família, sem amigos, e muito arrependido”, assegura um informante.

A fonte argumenta que embora Meghan Markle esteja fazendo tudo o que está ao seu alcance para fazer Harry se sentir em casa em Los Angeles, ele não anda nada bem.

“Se ele pudesse voltar no tempo e retomar a vida que ele e Meghan deixaram para trás, ele faria isso amanhã de manhã sem hesitar”, disse um suposto membro da realeza ao tabloide.

“Nas últimas semanas, Harry percebeu que ele precisa de um plano de backup, caso as coisas não dêem certo nos Estados Unidos com Meghan e ele precise se reinventar por conta própria”, diz a fonte, sugerindo que a relativa privacidade, a localização e a proximidade com a família são pontos importantes para ele.

Recentemente a famosa primatologista e antropóloga britânica Jane Goodall, de 86 anos, amiga do Príncipe Harry, falou sobre as dificuldades que ele está enfrentando longe de casa.

A mulher, conhecida por seu apoio e preservação dos gorilas e outros primatas, sempre contou com a ajuda de Harry em sua fundação, e ao ser questionada pela Radio Times se o príncipe continuaria apoiando seu trabalho ao deixar de ser membro-sênior da família real, Jane revelou que o irmão do Príncipe William está achando sua nova vida ‘desafiadora’, longe do Reino Unido.

“Não sei como ele vai planejar sua carreira, mas sim, estivemos em contato, embora acho que ele está vendo que a vida é um pouco difícil nesse momento”, disse Jane.