Seletivo Funsaud de Dourados MS 2020 encerra inscrições hoje, 22! Até R$ 8.600,00!

Edital tem vagas de níveis fundamental, médio e superior na Fundação de Serviços de Saúde de Dourados

No Mato Grosso do Sul, a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Assistente Administrativo; Motorista; Cozinheiro; Biomédico; Enfermeiro; Enfermeiro do Trabalho; Farmacêutico; Técnico em Hemoterapia; Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Edificação Predial; Técnico em Enfermagem; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Farmácia; Técnico em Laboratório; Técnico em Radiologia; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico do Trabalho; Engenheiro do Trabalho; Vigia; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar Serviços Gerais I – Higienização e Hotelaria; Auxiliar de Serviços Gerais II – Manutenção; e Copeiro.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 8.600,00, por carga horária de 20 e 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de maio de de 2020, no endereço eletrônico oficial da Funsaud. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com somatória de pontos de experiências e títulos em análise de currículos. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso