Sem brilho: Lincoln pode dar adeus ao Flamengo sem deixar saudades nos rubro-negros

Sem saudades? O Lokomotiv Moscou, da Rússia, tem observado o atacante Lincoln, do Flamengo, que pode deixar o rubro-negro carioca sem alcançar o que se esperava e por um valor bem abaixo da multa rescisória. Até o momento, devido à pandemia do novo coronavírus, não há certeza de negócio, mas o panorama é de uma maior aproximação na próxima semana.

De acordo com informações do UOL Esporte, o Mais Querido considera que uma eventual transação do camisa 29 não seria ruim, principalmente pelo atual cenário mundial e pela pouca utilização da Cria do Ninho. Do outro lado, os russos têm interesse no centroavante e, inclusive, já procuraram saber quais as “condições de negócio”.

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-SANTAFE

Promissor, Lincoln apareceu muito bem para o futebol nacional e internacional, com ótimas apresentações nas categorias de base do Flamengo e da Seleção Brasileira. Porém, a transição para o profissional não ocorreu como o esperado e logo o goleador deixou o status de “promissor” e passou a ser cada vez mais escanteado, além de ver os rumores envolvendo os grandes da Europa desaparecerem.

Em síntese, o jovem atacante nunca foi, ou provou ser, o que se esperava dele. Aos 19 anos, Lincoln ainda tem muito para fazer e percorrer em sua carreira, no entanto, o Flamengo sabe que conseguir algumas cifras com uma possível venda, principalmente durante esse momento de abalo financeiro, é mais importante e confiável do que esperar o camisa 29 decolar.