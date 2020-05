Sem conversas por renovação, Botafogo pode perder duas revelações sem custos

O futebol brasileiro parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e não tem data para voltar. Porém, o Botafogo segue trabalhando nos bastidores e focando em renovar com os jogadores revelados em General Severiano, como foi com Marcelo Benevenuto, Kanu e Caio Alexandre, que tinham contrato até dezembro.

Entretanto, conforme informações do UOL Esporte, o Glorioso tem encontrado mais dificuldades em seguir com algumas conversas, especialmente com a dupla da lateral direita: Marcinho e Fernando. Ambos têm contrato até o final do ano e ainda não têm nada acertado com o clube.

Palmeiras v Botafogo- Brasileirao Series A 2019

Porém, apesar de estarem na mesma situação, os atletas vivem contextos diferentes. Aos 23 anos, Marcinho ainda não conversou com o clube acerca de sua permanência e vê interesses de outras equipes surgirem, inclusive do arquirrival Flamengo. Do outro lado, Fernando, de 21 anos, segue esperando contato do Botafogo.

Por sua vez, o Alvinegro também vê o futuro dos atletas de maneira distinta, com o mais velho perto da saída e o mais novo ainda indefinido, considerando que o time ainda não o procurou. Em entrevista concedida ao LANCE!, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, falou sobre a situação da dupla.

Continua… Botafogo tem 3 bons laterais direitos, 2 melhores são Fernando e Marcinho. Primeiro se destaca na regularidade. Segundo se destaca na parte ofensiva… Caso 1 destes seja negociando, poderia abrir margem para contratarem 1 lateral esquerdo. Outro déficit da equipe. — Filipe Leite (@FilipeLeite_EU) March 31, 2020

“Ainda não (procuramos o Fernando). Fizemos primeiro o que a gente achava que era prioridade. O Marcinho nunca procurou a gente para falar disso. Se ele quiser continuar no clube, tudo bem, a gente senta para falar. O Fernando também. Está tudo parado. Não vou ficar ligando para eles em férias para falar de renovação”, explicou.

Vale destacar que ambos são considerados promissores e interessam ao Botafogo. Porém, sem conversas por renovação e com contrato até dezembro, os dois podem deixar o clube sem custos.