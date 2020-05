Sem dinheiro, Santos pode dar nova chance a atletas que estavam emprestados

A pandemia de coronavírus, se deixou os clubes brasileiros em uma situação financeira delicada, poderá ser o gatilho que faltava para alguns jogadores receberem novas chances. No Santos, por exemplo, existe a perspectiva de que ao menos dois nomes que estavam emprestados e que recentemente retornaram à Vila Belmiro sejam, no mínimo, testados.

Matéria do Lance! dá conta de que o lateral-esquerdo Romário e o atacante Lucas Braga seriam bola da vez para passar por este processo. Romário, contratado pelo Peixe em 2017, jamais teve uma sequência e foi emprestado diversas vezes. Recentemente, defendeu o Mirassol durante o Campeonato Paulista e apresentou bom desempenho, principalmente defensivo. No momento, somente Felipe Jonatan é da sua posição e, mesmo que a direção queira uma contratação para o setor, somente a fará se estiver dentro de uma nova realidade salarial.

Lucas Braga, por sua vez, chegou ao Santos no meio de 2019 e vinha atuando (e bem) pela Inter de Limeira depois de ser aproveitado apenas na equipe B alvinegra. “Desde a metade do ano passado estou preparado para quando esse momento chegar. Tive dois empréstimos e me sinto muito mais preparado do que quando cheguei”, disse ele, à Rádio Futebol Interior. O Guarani tem interesse no avante, e outros clubes também já andaram sondando o seu futebol, mas sem qualquer contato oficial junto aos dirigentes santistas.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Santos, clique aqui.