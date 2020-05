Sem dinheiro, São Paulo tenta suspender pagamento de dívida fracionado em 15 anos

Foi em outubro do ano passado que o São Paulo, após acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da capital paulista, começou a pagar uma dívida de mais de R$ 25 milhões ao órgão. Pois agora, poucos meses depois, o clube tenta negociar a suspensão do repasse por 90 dias.

O que Muita gente esquece, é que o Leco vai fazer de tudo pra ganhar 1 título pra ser lembrado por algo bom, mesmo se ele aumentar a dívida do São Paulo não dúvido nada que aceite pagar qualquer valor pra trazer o Cavani!! Minha humilde opinião! — wellington marteli (@welling30067004) April 12, 2020

A coluna De Primeira teve acesso a uma troca de emails na qual os advogados do tricolor alegam que a pandemia de coronavírus gerou uma “absoluta falta de receita”. Além disso, a entidade atravessa um período pré-eleitoral conturbado – o pleito para definição do novo presidente ocorre em dezembro. Com base nesses dois pontos, foi pedido o adiamento do pagamento.

VOCÊ SÃO PAULINO QUE CRITICA O CAIO RIBEIRO,POR PEDIR PRO RAI SE PREOCUPAR COM FUTEBOL,INVÉS DE FALAR DE POLITICA,DEVE TA FELIZ COM O SÃO PAULO NE? VENDE UM MONTE DE JOGADOR,E NUNCA ACABA A DIVIDA, PASSA PANO PRA LECO QUE TA DESTRUINDO O SÃO PAULO RAI COMO DIRIGENTE É POLITICO — Pato (@pato_mil_grau) April 30, 2020

A dívida tem relação direta com taxas cobradas pela CET para organizar o trânsito no entorno do Morumbi em dias de jogos. Entre as partes, ficou acertado que o montante seria quitado em 180 parcelas (cada uma atualizada com juros na data da quitação), ou seja, ao longo de 15 anos. A Lei Municipal nº 14.072/2005, determinou que os clubes passariam a ser responsáveis por arcar com as despesas das ações da companhia para minimizar problemas no tráfego durante as partidas.

