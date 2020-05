Sem espaço, joia pode deixar o Flamengo na próxima janela de transferências

Segundo o OneFootball, o atleta de 19 anos chegou ao Rubro-Negro Carioca na temporada passada e é um dos destaques das categorias de base do clube, tendo dominado a posição no Sub-20 e ‘cavado’ vaga no elenco profissional. Porém, não recebeu oportunidades e deve deixar o Ninho do Urubu.

A princípio, o Flamengo não dificultaria em uma negociação de saída do atleta, considerando que precisa de dinheiro e não vê espaço para o jovem. A tendência, apesar do lateral ter espaço no Brasil, é de que ele seja negociado com o mercado europeu – o Lille, da França, e o Borussia Dortmund têm interesse na joia.

Vale destacar que o Mais Querido pagou apenas R$ 1,2 milhão ao Londrina por 50% dos direitos econômicos do jogador e que a previsão é de que lucre consideravelmente em uma eventual negociação.

