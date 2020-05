Sergipe confirma 601 casos e 14 mortes pela COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde atualizou o boletim epidemiológico do novo coronavírus (Covid-19) neste sábado, 2, que aponta um aumento de 84 casos em Sergipe. Com isso, o Estado passa a ter 601 casos confirmados. O óbito de uma senhora de 89 anos, residente em Aracaju, que estava em investigação, foi descartado.

Quatro municípios registraram os primeiros casos: Arauá, com uma mulher de 37 anos; Campo do Brito, uma mulher de 40 anos, ambas profissionais de Saúde; Divina Pastora, com um homem de 29 anos; e Santa Luzia do Itanhi, com uma idosa de 85 anos.

Foram processados 2.832 testes e 2.231 foram negativados. Estão internados 48 pacientes, sendo 21 em leitos de UTI (12 na rede privada e nove na rede pública) e 27 em leitos clínicos (oito na rede privada e 19 na rede pública). Foram curadas 54 pessoas. São 14 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse sergipecontraocoronavirus.net.br

Fonte: Governo de Sergipe