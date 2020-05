A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 6, o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em Sergipe. Foram registrados 100 casos novos, passando para 998 no total. Moita Bonita, com uma mulher de 46 anos, e Poço Redondo, com uma mulher de 26 anos, são municípios que registraram os primeiros casos.

Também foram registrados mais dois óbitos, de duas mulheres de 39 e 73 anos residentes de Aracaju. Está sendo investigado mais um óbito: homem de 64 anos de Canindé de São Francisco. Com estes, passam para 23 o número de óbitos pela doença.

O número de curados permanece 79. Foram realizados 3.978 testes e 2.980 foram negativados. Estão internados 70 pacientes, sendo 30 em leitos de UTI (14 na rede privada e 16 na rede pública) e 40 em leitos clínicos (08 na rede privada e 32 na rede pública). São 23 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse sergipecontraocoronavirus.net.br