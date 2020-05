SKY abre vagas de emprego para trabalho em CASA

A Sky, maior operadora de TV por assinatura via satélite com sinal 100% digital do país, abriu novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades, de acordo com informações da empresa, são oferecidas em diversos cargos.

“Somos uma empresa democrática e, com o SKY Pré-Pago, levamos o melhor da nossa programação a todos os brasileiros. Somos uma marca pioneira, por isso lançamos a primeira Banda Larga 4G do país.

Nossa motivação é levar diversão, cultura e informação com a qualidade que nossos clientes merecem ter. Para isso, contamos com um time de 1.500 funcionários e mais de 55.000 colaboradores. Gente competente que se reinventa, trabalha duro, com espírito de equipe e paixão”, diz a empresa.

Dessa forma, veja os cargos abertos na Sky:

Cargos abertos Sky

Atualmente, os cargos abertos são para:

Especialista de Projetos

Assistente de Vendas

Especialista de Produtos (Pré-pago)

Analista de Produtos Pleno (Pré-pago), Sênior (Pré-pago) e Contábil Jr

Analista Contábil Jr

Técnico Sistemas de TV Júnior

Especialista de Garantia da Receita (PCD)

Especialista em Planejamento Financeiro (PCD)

Analista Contábil (PCD)

Ademais, existem diversos cargos disponíveis na Sky, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.

Inscrições e informações

De acordo com o portal de vagas, os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado. Sendo assim, os cidadãos poderão se candidatar através do seguinte link: www.vagas.com.br/vagas-de-sky.