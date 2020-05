Só craque! Ronaldo cita cinco jogadores que mereciam ter vencido o Bola de Ouro

Uma forma de matar a saudade do futebol e conhecer um pouco mais dos bastidores da bola têm sido as transmissões ao vivo de jogadores e ex-jogadores, nas redes sociais. Neste sábado (9), dois grandes artilheiros, um brasileiro e outro italiano, animaram os torcedores com um rico bate-papo no Instagram: Alessandro Del Piero, ídolo da Juventus e da Azzurra, e Ronaldo Fenômeno, um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial.

Como destaca o Globoesporte, os dois atacantes relembraram os velhos tempos de futebol italiano e reviveram um pouco da rivalidade entre Juventus e Inter de Milão, dois dos gigantes do país. Durante a conversa, Ronaldo fez questão de exaltar alguns ex-companheiros e rivais que, na opinião dele, mereciam ter vencido o prêmio Bola de Ouro ao longo de suas respectivas carreiras.

Ronaldo of Inter Milan and Alessandro Del Piero of Juventus

Eu diria que há quatro jogadores que não venceram a Bola de Ouro, mas deveriam ter vencido: Del Piero, Maldini, Totti e Raúl. Eu também acrescentaria Roberto Carlos, que ficou duas vezes em segundo lugar atrás de mim

Ronaldo

Ronaldo ainda relembrou a grave lesão sofrida no início dos anos 2000, revelando ter tirado grandes lições daquele momento difícil em sua carreira: “Aprendi muito com essa lesão e certamente me tornei um homem melhor por causa disso, entendendo o quanto eu amava o futebol. Fiquei com um pouco de medo após a primeira lesão, como as pessoas diziam que era o fim, de que ninguém nunca havia sofrido uma lesão como essa no futebol, mas eu senti que voltaria”, concluiu.

Claudio Villa Archive

