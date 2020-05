Sonhar em trabalhar no SAMU? Inscrições abertas com 151 vagas e até R$9 mil

Grande oportunidade. Até amanhã, terça-feira, 19 de maio, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião Triângulo do Norte de Minas Gerais (CISTRI), que tem ligação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vai receber as inscrições do novo edital de processo seletivo para o preenchimento de 151 vagas.

De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para cargos de ensino médio, técnico e superior. As vagas, abertas temporariamente, são destinadas para área administrativa (auxiliar administrativo) e área médico-assistencial (enfermeiro, técnico em enfermagem, condutor socorrista e médico).

O Samu é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à população em casos de emergência. Com o serviço, o governo vem reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.

O serviço funciona 24 horas por dia, com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.

Sobre os cargos do concurso

De acordo com o edital, os salários vão variar entre R$1.233 e R$9.000, a depender do cargo. A remuneração vai variar conforme função da seguinte forma:

Auxiliar Administrativo I : R$ 1.233,00

: R$ 1.233,00 Auxiliar Administrativo II : R$ 1.380,00

: R$ 1.380,00 Enfermeiro : R$ 3.000,00

: R$ 3.000,00 Técnico em Enfermagem : R$ 1.600,00

: R$ 1.600,00 Condutor Socorrista : R$ 1.500,00

: R$ 1.500,00 Médico: R$ 9.000,00

De acordo com o edital, as vagas são destinadas as cidades de Tupaciguara, Santa Vitória, Prata, Nova Ponte, Monte Carmelo, Monte Alegre, Iraí de Minas, Gurinhatã, Estrela do Sul, Coromandel, Capinópolis, Campina Verde, Uberlândia, Patrocínio, Ituiutaba e Araguari.

Inscrições e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 19 de maio. Para isso, é necessário que o candidato se cadastre em um formulário conforme modelo disponibilizado no edital. Após isso, ele deve enviar para: [email protected]

Após preenchimento do formulário, o documento vai ser assinado, escaneado e enviado junto aos outros documentos listados no edital para e-mail da seleção.

Segundo o edital, no campo “ASSUNTO” do e-mail deve ser inserido conforme a vaga.

Após finalizada inscrição, os candidatos vão passar por análise curricular. Serão levados e consideração no edital do processo seletivo CISTRI 2020, a formação acadêmica, a experiência profissional na área e as atualizações, através de aperfeiçoamentos e capacitações.

O resultado final da seleção vai ser publicado no dia 04 de junho de 2020. O resultado vai ser homologado no dia seguinte, em 05 de junho.

Validade

A validade do processo seletivo CISTRI será de um ano, podendo ser prorrogado por mais uma vez a critério da Administração.