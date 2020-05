Sport vai precisar pagar dívida se quiser inscrever reforços, mas dirigente revela outra prioridade para o momento

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou dois reforços durante a pandemia de coronavírus. Porém, o lateral-direito Patric, ex-Atlético-MG, e o atacante Ronaldo, destaque do Santo André no Campeonato Paulista, estão impedidos de ser inscritos junto à Confederação Brasileira de Futebol por conta de dívida da equipe com o chileno Mark González. Ou seja, se quiser utilizar os novos nomes quando a bola voltar a rolar, o Leão precisará colocar o pagamento em dia.

Mão na massa A igreja A Ponte (Recife) vem sendo sede do projeto Novo Jeito, recebendo diversas doações de cestas básicas e materiais de higiene pessoal. E o lateral Patric, ex-Avaí e Criciúma, jogador do Sport, também colabora e descarrega o caminhão. Fonte: AV/Imprensa pic.twitter.com/4EYseA9pN5 — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) May 23, 2020



No momento, segundo o executivo de futebol Lucas Drubscky, a situação não causa grande preocupação, justamente pelo fato de não haver uma previsão de retomada das competições. “Todos eles estão com os contratos particulares assinados, que é o que valida a relação contratual de trabalho. Portanto, estamos tranquilos neste aspecto. Assim que a situação estiver mais clara para um retorno, voltaremos os esforços para a questão da regularização deles no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) que, no momento, sem jogos à vista, não é a prioridade. Prioridade essa que continua sendo quitar nossos débitos com atletas, funcionários e colaboradores”, disse.

Patric – Sport não tem pressa em regularizar

Lateral direito foi o primeiro atleta contratado pelo Leão durante a pandemia de Covid-19. — Adaury veloso (@AdauryVeloso) May 10, 2020

Como destaca o Globoesporte.com, no início de 2020 o Sport já sofreu com problema semelhante. Em função da mesma pendência financeira, recebeu ordem de bloqueio por parte da Câmara Nacional de Resolução de Disputas e estreou na temporada completamente desfalcado. Após pagar parte do débito, precisou armar uma verdadeira força-tarefa para inscrever 15 nomes que haviam chegado à Ilha do Retiro ou renovado vínculo.

