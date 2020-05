SporTV transmite Corinthians x Palmeiras pela Libertadores de 1999

Após transmitir jogos clássicos no formato de reprises, como a final da Libertadores entre Corinthians e Boca Jrs., a SporTV continua a saga de lembranças trazendo um jogo não muito animador para o Timão, porém, válido pela história.

Portanto, neste sábado, dia 16 de maio, a partir das 22h, o SporTV transmite para todo o Brasil o jogaço entre Corinthians e Palmeiras pelas quartas-de-final da Libertadores de 1999. ‘São Marcos’, Marcelinho e Edílson, o Capeta; tudo reunido para abrilhantar o sabadão em casa.

Corinthians 2×0 Palmeiras – O jogo

Em 1999, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras já começou quente. Ambas as equipes se classificaram para a Libertadores. Na época, o regulamento colocava times do mesmo país também no mesmo grupo. Logo, eles se enfrentaram logo na fase de grupos da competição, pela primeira vez na história. No saldo: uma vitória para cada lado.

SOC-LIBERTADORES-NUNES-EDILSON

Quis o destino do futebol que os dois se enfrentassem novamente, só que agora, no mata-mata, pelas quartas-de-final. No primeiro jogo, o placar de 2×0 para o lado verde da Grande São Paulo. Restava para o Corinthians devolver o placar para ao menos levar para os pênaltis dentro do Morumbi.

Na partida de volta, o Corinthians conseguiu devolver o placar, com gols de Edílson (expulso depois por conta de uma confusão) e Ricardinho. O Timão, dominante no jogo, não conseguiu ampliar o placar a acabou levando para os pênaltis. Na disputa, nascia ‘São Marcos’, herói palmeirense naquele título.

Apesar da derrota, o jogo é um excelente exercício para os torcedores do Corinthians, ajudando a entender um pouco mais sobre aquela década do futebol. Além disso, dá para ver em campo grande ídolos do Timão, como Marcelinho Carioca e Edílson, o capeta. Então, coloque em sua agenda para não esquecer:

Corinthians 2×0 Palmeiras (volta) – quartas-de-final Libertadores 1999

Quando? Sábado, 16 de maio.

Onde? SporTV

Que horas? A partir das 22h.

