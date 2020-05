SporTV transmite final da Libertadores de 2012

Por conta da pandemia de coronavírus, os jogos de futebol estão suspensos no Brasil e na América Latina. Libertadores e estaduais foram interrompidos; Brasileirão ainda não tem nem data para se iniciar.

Assim, as TV’s não tem muito o que o mostrar e os torcedores, assistir. A alternativa encontrada pelos veículos de comunicação foi transmitir jogos antigos. Reprises que ajudam os mais fanáticos a matarem um pouco da saudade do clube do coração e ficar ligado na telinha.

O SporTV, canal do Grupo Globosat, é um dos principais veículos de transmissão dessas reprises, visto que faz parte da TV fechada exatamente no nicho de esportes. Por isso, nesta sexta-feira (15), a partir das 23h, o canal transmite um compilado da primeira partida da Final da Libertadores de 2012 entre Boca Juniors e Corinthians.

Boca Juniors x Corinthians – O jogo

Brazil’s Corinthians Romarinho (2nd-R) c

Em sua primeira final de Libertadores da história, o Corinthians enfrentava nada menos que o poderoso Boca Jrs., em plena La Bombonera. O time escalado do Coringão foi: Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castán, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e Sheik; comandados pelo técnico Tite.

Os mais de 50 mil torcedores presentes na capital argentina tentaram empurrar o Boca pra cima do Corinthians. O time bastante seguro daquela Libertadores não deixava muitas brechas para o ataque adversário. Porém, aos 28 do segundo tempo, após um bate-rebate na área alvinegra, o zagueiro Roncaglia marcou o gol para a equipe da casa.

Tô revendo a final do Corinthians na Libertadores e tô com medo do Boca fazer um gol. — Assintomático (@rafamiessi) May 8, 2020

A partir daí veio aquele velho filme da Libertadores na cabeça do corinthiano. Será que o time passaria por tudo isso? Chegaria à final para ficar com o vice-campeonato? As dúvidas permaneceram até os 40 do segundo tempo, quando o improvável aconteceu.

O atacante Romarinho, que há duas semanas antes da final atuava pelo Bragantino, entrou em campo e no seu primeiro toque na bola em um jogo de Libertadores marcou o gol pelo alvinegro. A partir daí, o torcedor Fiel teve a certeza de que os deuses do futebol estavam ao seu lado.

O resto é história.