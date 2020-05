Spotify e Tik Tok abrem vagas no Brasil – Notícias Concursos

O aplicativo de mídia TikTok e o serviço de streaming de música Spotify estão contratando profissionais para trabalhar nas áreas de Comunicação, Conteúdo e Finanças.

As vagas são para profissionais com ensino superior e experiência na área, e todas exigem conhecimentos em outros idiomas. No TikTok, o perfil procurado é de pessoas que tenham familiaridade com criação de conteúdo para internet.

Spotify

O Spotify é um aplicativo que oferece serviço de streaming de música, podcast e vídeo. Lançado oficialmente em 7 de outubro de 2008, é o serviço de streaming mais popular e usado do mundo.

No Spotify, há uma vaga para o cargo de analista de contas a pagar em nível sênior.

Para concorrer, é preciso ter formação em Contabilidade ou Administração de empresas, inglês fluente e experiência com os principais sistemas ERP (SAP, Oracle ou Netsuite). Além disso, é necessário ter conhecimento em sistemas de contabilidade e informação e compreender a relação entre as áreas de TI e Contabilidade.

Os interessados podem se candidatar através da página do Linkedin do spotify.

TikTok

Já para o TikTok, há oferta de duas oportunidades. A primeira é para o cargo de moderador de conteúdo e, para concorrer, é preciso ter nível superior (sem especificação de curso) e ser usuário ativo de redes sociais. Além disso, é preciso ter domínio do Português e fluência em Inglês.

Vale ressaltar que, o trabalho poderá ser feito em diferentes dias, horários e turnos, inclusive em finais de semana e feriado, conforme for necessário, portanto, é necessário que o interessado tenha disponibilidade. Os interessados podem se inscrever pelo LinkedIn da empresa.

A segunda vaga é para a função de gerente de parceria de conteúdo. O profissional precisa ter ensino superior e/ou experiência superior a quatro anos trabalhando com comunidades, criadores ou agências de gerencialmente de talentos. Além disso, ter excelentes habilidades de comunicação (escrita, verbal e profissional) e fluência em Inglês e Espanhol.

Os interessados devem pelo LinkedIn fazer sua inscrição, porém, o currículo anexado precisa estar em inglês.