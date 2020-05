Taty Vaqueira direciona 800kg de alimentos para Piaçabuçu

A doação de 1 tonelada de alimentos, feita pelo ex-prefeito Dalmo Jr durante a live beneficente da cantora Taty Vaqueira, teve retorno de 800 kg de alimentos para os povoados de Piaçabuçu. A distribuição foi realizada durante a última semana para pessoas em visível situação de vulnerabilidade social que reside em diversos povoados do município ribeirinho.

De acordo com Dalmo Jr que mantém amizade pessoal com a cantora Taty Vaqueira, quando da doação o seu pedido para que 80% pudesse ser destinado às pessoas carentes de Piaçabuçu foi prontamente atendido pela artista que durante a pandemia manifestou sua solidariedade ao realizar a live beneficente.

Em conversa, Dalmo ressaltou que temos vivido dias tensos e atualmente ele tem cumprido o isolamento social, tendo que sair apenas para os compromissos inadiáveis cumprindo todas as recomendações das autoridades de saúde no tocante aos cuidados com a prevenção, sempre de máscara e usando o álcool gel.

“A doação dos alimentos nesse período difícil, tenho certeza que chegou no momento certo para centenas de pessoas que estamparam no rosto o sorriso de agradecimento pelos alimentos recebidos”, declarou Dalmo.