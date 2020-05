Taylor Swift presenteia enfermeira diagnosticada com coronavírus

Depois de ter ajudado fãs neste período de quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, Taylor Swift voltou a surpreender. A cantora fez uma surpresa de aniversário a uma enfermeira diagnosticada com a Covid-19, nos Estados Unidos. Ela enviou uma carta desejando feliz aniversário e agradecendo pelo trabalho durante a pandemia. A enfermeira Whitney ainda recebeu balões de festa e vários produtos licenciados como camisetas, moletons e até uma máscara para dormir.



Cruel Summer promete ser o novo single de Taylor Swift



“Eu preciso agradecer a Taylor Swift e sua equipe pessoalmente por me enviarem uma caixa cheia de produtos licenciados e uma carta personalizada da própria Taylor desejando um feliz 30º aniversário e me agradecendo por ir até Nova York ajudar como enfermeira. Esse foi literalmente o melhor dia da minha vida”, escreveu a profissional da saúde no Twitter.



Vale destacar que Taylor Swift doou US$ 3 mil, cerca de R$ 16 mil, a pelo menos quatro fãs, recentemente, para ajudar com as despesas médicas.



Taylor Swift revela o que tem feito nessa quarentena



Turnê cancelada



Sucesso entre adolescentes e jovens do mundo todo, a artista de 30 anos estava animada para sua apresentação aqui no Brasil neste ano. Contudo, por conta da pandemia do novo coronavírus, a turnê foi cancelada.



Sua mais recente música de trabalho, Cruel Summer, já está sendo divulgada em algumas rádios dos Estados Unidos tem tudo para ser o carro-chefe no trabalho mais recente da musa teen.



Taylor Swift ganha homenagem toda feita de lego. Entenda!