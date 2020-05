Técnicas para melhorar sua memória nos estudos – Notícias Concursos

Você já teve um “branco”? Quando você mais precisa de uma informação ela simplesmente desaparece em sua mente. Esse problema é muito comum e também fácil de resolver. Tudo está ligado a seus hábitos e a maneira como você utiliza sua memória.

Mas afinal, o que é Memória?

A utilizamos o tempo todo para tudo. Sem memória não haveria aprendizado e talvez nem soubéssemos quem nós somos. A memória foi crucial para o desenvolvimento da humanidade e para que aprendêssemos com nossos erros.

1. Mantenha seu pensamento organizado.

Ordene aquilo que deseja lembrar. Assim como memorizar passagens bíblicas, por exemplo: a Bíblia possui 66 livros, divididos em Velho e Novo testamento. O Velho tem 39, que vai de Gênesis a Malaquias e o Novo 27, que vai de Mateus a Apocalipse.

2. Use métodos de relaxamento.

Assim que for começar a estudar algo, procure respirar pausadamente e relaxe toda sua musculatura. Ao relaxar os músculos reduzirá a ansiedade sentida antes de se aprender algo novo.

3. Utilize estratégias mnemônicas (conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o processo de memorização).

Faça com que o seu aprendizado seja mais rápido utilizando métodos diferentes de simples leituras. Exemplo: Como gravar os princípios da Administração Pública do art. 37 da Constituição? Use a sigla LIMPE, formada pelas primeiras letras de cada princípio: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

4. Use a estratégia de associação.

Você Pode Gostar Também:

Ajuda bastante a memorizar quando se associa o que está lendo com o que se passa em sua volta. Por exemplo: associe um numeral àquele ônibus que passou, quando precisar lembrá-lo, pense no número do ônibus que terá que pegar.

5. Não perca noites de sono.

Valorize aquele soninho gostoso! Durma de 6 a 8 horas por noite.

6. Utilize rimas e músicas que envolvam o conteúdo.

7. Não deixe para depois.

Faça agora aquilo que for necessário! Se for um recado ligue logo para a pessoa ou deixe um bilhete na geladeira.

8. Revise com frequência.

Sempre que possível revise o que foi estudado, pois quanto maior o tempo de exposição daquele conceito, mais fácil será para memorizar.

9. Mantenha sua saúde em dia.

Cuide bem do seu corpo e mente. Pratique exercícios físicos e coma alimentos saudáveis. Males como uma simples gripe ou resfriado podem atrapalhar sua memorização.

10. Descanse o seu cérebro.

Da mesma forma que o corpo, o cérebro também precisa de descanso. Dê um tempo para ele, assim a mente terá tempo para assimilar melhor o que foi estudado. Após cada 1 hora de estudo tire uns dez minutos para descansar.