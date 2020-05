Técnicos firmam posição a Bolsonaro sobre possível volta do futebol

Se dependesse apenas de Jair Bolsonaro, o futebol já estaria de volta à rotina do brasileiro. Aliás, ele viu excessos na ação de federações em paralisar os campeonatos estaduais. Agora, o presidente da República tentou apoio ao seu discurso junto a alguns treinadores, mas pelo jeito não obteve.

por mais q eu sinta uma falta absurda de futebol n consigo ficar feliz com a volta da la liga em junho mt perigoso — lau (@lauxbeatriz) May 6, 2020

Conversas com Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, já se tornaram públicas. Mas, segundo a coluna De Primeira, do Uol Esporte, Bolsonaro foi atrás da opinião de outros profissionais do meio na tentativa de consolidar uma posição em prol da retomada das competições. E a resposta se mostrou exatamente na contramão de sua posição.

volta mundo, preciso voltar com a minha vida, trabalhar, preciso do futebol pra ter as coisas e sonhar e pagodar — JOSÉ FLORES (@iamjose99flores) May 6, 2020

Treinadores escutados pelo portal e que tiveram contato com o presidente disseram que “ainda não é hora” de fazer a bola rolar novamente. O que Bolsonaro escutou é que, acima de tudo, se faz necessário cautela antes de se tomar uma decisão nesse sentido, uma vez que existe um claro temor de que o coronavírus se espalhe ainda mais por conta desta volta. Os atletas, a princípio, também defendem a mesma ideia.

