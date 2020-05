Thaeme comemora aniversário da filha com look de sua infância

Liz, a fofíssima filha de Thaeme Mariôto, da dupla Thaeme e Thiago, completou recentemente um ano de vida, já vindo encantando os fãs da cantora há um tempo.



Entretanto, a roupa escolhida para comemorar a data é uma réplica do look de Moranguinho de Thaeme em seu primeiro aniversário (estando ela hoje com 34 anos de idade).



Thaeme e Thiago farão live show



“Escolhi como tema do tão sonhado 1º aniversário da Liz a #Moranguinho! Mesmo tema que minha mãe escolheu pra minha festa de 1 ano! Amigos, parentes, todos estariam presentes…, Mas pela vontade de Deus cada um ficou na sua casa, em suas cidades!”, contou Thaeme em uma publicação oficial da festa no Instagram, que havia organizado uma festa para 300 pessoas, mas que foi cancelada devido a pandemia do novo coronavírus.



Thaeme clica Liz vestida de jardineira e não aguenta fofura



“Decidi fazer do mesmo jeito já que tinha recebido tudo da festa em casa, mesmo que apenas pra gente (e pra todo mundo que cantou parabéns com a gente pela live kkk) pra não passar em branco! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho e amor pela nossa Liz!!!”



Thaeme encanta com foto de Liz vestida de Mulher-Maravilha



“Coração de mãe transborda de felicidade! PS. Gostaram da nossa decoração? Colocamos a mão na massa e até cobertor (da moranguinho, claro) serviu de toalha de mesa”, concluiu a artista.











Thaeme comemora um ano de Liz com vestido de princesa







Outro look escolhido por Thaeme para comemorar o aniversário de Liz foi um vestido bordado de gala da tia Nilda Santana, se tornando uma verdadeira princesinha e esbanjando beleza e simpatia nas fotos.



“Olha a minha princesinha, gente!!! Amor da minha vida todinha… sessão de fotos pela mamãe mesmo! #1AnoDaLiz”, escreveu Thaeme na legenda.



Vídeo! Liz, filha de Thame, começa a andar. Vem ver!



Os seguidores não perderam a chance de parabenizar a pequena pelo aniversário, além de elogiá-la de vestido.



“Que lindaaa!”, “Parabéns princesa linda. Que Deus te abençoe grandemente com muita saúde e felicidades sempre”, “Que vestido lindo! Boneca linda, felicidades!”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs.







Thaeme Mariôto mostra filha ficando de pé sem ajuda



Thaeme e Thiago lançam DVD no Villa Country na sexta (05)



Thaeme explode o fofurômetro na web com foto antiga de Liz