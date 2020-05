Thaís Fersoza ganha beijos dos filhos e baba: ‘Melhor coisa’

Thaís Fersoza só fez o fofurômetro explodir, ainda mais, ao celebrar a chegada do mês de maio, por meio da própria página oficial que possui, no Instagram.



Tudo porque, na ocasião, por meio da rede social, a famosa atriz compartilhou uma incrível foto, de um ensaio pra lá de caprichado que fez, junto com os filhos, os fofíssimos Melinda e Teodoro.



Na frente das câmeras, os pequenos, aliás, encantaram muita gente, principalmente após aparecerem enchendo a mamãe coruja e babona de beijos.



“Mês das Mães… E assim, com essa foto maravilhosa do super @daniloborgesfoto, eu desejo que esse mês nos surpreenda para o bem… Vamos com fé e firmes! PS: Foto do ensaio apaixonante que fiz, para a capa do meu livro Nasce Uma Mãe. Aí está um das tentativas de fazer dar certo os dois darem um beijinho (os mais gostosos do mundo!) na mamãe ao mesmo tempo! DETALHE para a carinha deliciosa do Teodoro praticamente afundado na minha bochecha!!!!”, chegou a escrever Thaís, na hora de legendar a publicação.



Melinda e Teodoro são frutos do casamento da artista com Michel Teló e vivem roubando a cena, sempre que aparecem, nas redes sociais dos papais corujas.



Michel Teló mostra os filhos tocando bateria: ‘Coisa linda’







Thaís Fersoza só fez o fofurômetro explodir, ainda mais, na página oficial que possui, no Instagram, aproveitando o TBT desta quinta-feira (30).



Tudo porque, por meio da rede social, a famosa atriz relembrou um dos momentos pra lá de encantadores que protagonizou, na companhia dos filhos, Melinda e Teodoro, na frente das câmeras.



Já cheios de carisma e simpatia, mesmo com a pouca idade, os fofíssimos irmãos foram clicados, em tal ocasião, exibindo caprichados sorrisos.



“É para ter um treco com essas carinhas!”, chegou a escrever a famosa artista, na hora de legendar a publicação.



“Quanta fofura” e “Que amor” foram as palavras que mais puderam ser lidas, nos comentários da postagem.



Melinda e Teodoro são frutos do casamento de Thaís com o cantor sertanejo Michel Teló e vivem roubando a cena, todas as vezes em que aparecem nas redes sociais.







Thais Fersoza é puro amor com filhos cantando Mundo Bita