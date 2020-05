The Osbournes pode voltar à MTV, 15 anos depois do fim do reality

Jack Osbourne revelou que sua família poderia regravar o reality show The Osbournes, na MTV. O programa fez sucesso no ano 2000, mostrando a vida cotidiana do rockeiro do Black Sabbath e a família.



O filho de 34 anos, de Sharon e Ozzy Osbourne, confirmou que poderia voltar à telinha com seus pais e sua irmã Kelly Osbourne, para reviver o programa que foi ao ar de 2002 a 2005.

Jack, que também tem sua irmã mais velha, Aimee, que não estava envolvida no programa original, além de três meio-irmãos do casamento anterior de Ozzy, disse:

“Eu mentiria se dissesse que as conversas não surgiram recentemente. Acho que nostalgia é uma palavra tão grande e quente no momento … Veja todos esses programas que remontam há 20 anos atrás”, disse ele.

Mas Jack esclareceu que não poderia dizer como funcionaria dessa vez, já que ele e Kelly não vivem mais sob o mesmo teto que seus pais.

“A menos que nos mudemos temporariamente para uma casa juntos … por que não nos mudamos juntos por dois meses? São 20 anos depois”, comentou, empolgado.





Mal de Parkinson





Em uma nova entrevista ao The Sun, Ozzy Osbourne abriu o coração, ao falar do Mal de Parkinson, problema de saúde que revelou ter, ainda em janeiro.

Entre outras coisas, o renomado artista internacional afirmou que luta 24 horas por dia contra a dor e que não está obtendo o resultado que esperava, com os medicamentos que está usando.

“Estou com dores inacreditáveis ​​24 horas por dia, sete dias por semana”, afirmou ele, para o conhecido jornal.

Vale lembrar que Ozzy foi diagnosticado com tal doença, depois de ter sofrido uma queda, na própria casa, localizada nos Estados Unidos.

Atualmente, o artista conta a ajuda de um profissional para tomar banho e trocar de roupa.

Tal queda também agravou uma lesão que Ozzy já tinha, no pescoço, e tais dores insuportáveis que o cantor está sentindo são justamente em tal região do corpo.

“Isso está me deixando louco”, chegou a afirmar ele, antes de também comentar sobre o fato de ter cancelado vários shows, principalmente para o tratamento contra o Mal de Parkinson. “Eu tive que desistir porque só poderia fazer alguns shows. Vou lá quando estiver pronto e ainda não estou pronto. A recuperação foi muito lenta. Eu nunca estive assim na minha vida e, acredite, fiz algumas coisas estúpidas. Me recuperei do alcoolismo, da dependência de drogas, de tudo. Então eu tropecei, e é isso”, declarou Ozzy Osbourne.