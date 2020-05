Tiago Leifert rememora descoberta da gravidez da esposa

Durante participação no É de Casa, neste sábado (2), Tiago Leifert comentou sobre a primeira gravidez da esposa, Daiana Garbin.



Ainda na última terça-feira (28), poucas horas depois da final do BBB20, ela pegou muita gente de surpresa, ao anunciar que está esperando a primeira filha com o famoso apresentador.



Esposa de Tiago Leifert sobre gravidez: ‘Me sinto honrada’



Na ocasião, Tiago chegou até a revelar um pouco de como foi a descoberta da tão sonhada gestação da mulher.



“Foi em fevereiro, na semana que o Pyong recebeu o Almoço do Anjo, foi quando descobri que era pai. Chorei com o filho dele porque sabia que seria pai também”, contou o apresentador.



Manu Gavassi sobre pós-BBB: ‘Não entendi direito ainda’



“A gente segurou a notícia até para saber se estaria tudo bem. Eu tenho 40 anos e ela 38, as estatísticas não estão do nosso lado nessa questão”, complementou ele.



Tiago e Daiana estão casados há cerca de oito anos.



Rafa Kalimann sobre BBB: ‘Não fiz estratégia em momento nenhum’







Futura mamãe também falou do assunto











Após a grande final do BBB20, Tiago Leifert deve viver o momento mais mágico e emocionante da vida pessoal, com a primeira gravidez da esposa, Daiana Garbin.



Um dia depois do fim do programa, ela, aliás, anunciou a gestação, por meio das redes sociais.



“Abrimos o exame juntos. Ficamos muito emocionados quando soubemos da gravidez e mais ainda a cada ultrassom. Estou amando viver este momento. Claro que têm dias mais difíceis, mas a lição mais valiosa que aprendi nos últimos anos é que medo, insegurança, ansiedade, sempre estarão presentes. As emoções dolorosas fazem parte da vida. Hoje, lido melhor com minhas angústias, porque sei que não existe vida sem angústia e que toda mulher sente vários medos e inseguranças, especialmente nesse momento”, chegou a afirmar a futura mamãe de primeira viagem, em entrevista, por e-mail, para o site GShow.



Tiago Leifert vai ser papai pela primeira vez



“Estou me preparando para o maior desafio da minha vida, que é aprender a ser mãe, criar e educar minha filha. Me sinto muito feliz e honrada de ter a oportunidade de gerar uma vida. Saber que existe um coraçãozinho batendo dentro de mim é emocionante. Estou uma grávida muito bobona!”, complementou ela, que, aliás, está no quarto mês de gestação.



Por conta da pandemia do novo coronavírus, Daiana teve que adequar a rotina de exames que faz parte do pré-natal.



Tiago Leifert sobre ser pai: ‘Projeto mais desafiador’



“Faço todas as consultas online e vou ao médico somente para a ultrassonografia, uma vez por mês. Estou em quarentena desde antes do início oficial. A última vez que sai de casa normalmente foi dia 12 de março, o Tiago estava acompanhando as notícias e me ligou muito preocupado, me pediu para cancelar todos compromissos naquele dia”, contou ela.



Daiana e Tiago estão casados há cerca de oito anos. Nas redes sociais, o apresentador, aliás, também comentou sobre tal grande e especial novidade.



BBB20: Eliana opina sobre a grande final do reality show



“Fim de jogo! Agora vou me preparar para o projeto mais desafiador da minha vida: uma menininha”, chegou a escrever ele.



Tiago Leifert para Boninho sobre outro BBB: ‘Para de gracinha’