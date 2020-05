TikTok ganha espaço na Série A; Santos e Fluminense aderem à rede que é sensação entre jovens

As redes sociais são uma forma valiosa de gerar engajamento, especialmente durante este período de quarentena e distanciamento social. E como todos sabem, engajamento é um dos mecanismos contemporâneos de monetização, o que explica a dedicação cada vez maior dos clubes brasileiros em suas plataformas oficiais.

Como destaca o site MKT Esportivo, a ferramenta TikTok, que aposta principalmente em vídeos curtos e virais, é a ‘nova febre’ de momento especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Visando conquistar/fidelizar cada vez mais esse público específico, equipes da Série A começam a prestar mais atenção à plataforma.

TikTok : Illustration

Santos e Fluminense são os mais novos adeptos ao TikTok, com o clube alvinegro apostando em vídeos com Marinho e Soteldo, e o Tricolor Carioca mostrando bastidores do recente lançamento de seus novos uniformes. Além deles, Corinthians, Flamengo e Vasco já têm contas oficiais e são ativos na plataforma.

