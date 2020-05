TIM abre VAGAS DE EMPREGO pelo país em dois cargos

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do Portal InfoJobs, enviando currículo

Grande oportunidade. A Tim faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego pelo Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Com o propósito de conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais e buscando evoluir junto com os clientes, os mais de 9 mil colaboradores em todo o Brasil trabalham para oferecer serviços de telefonia móvel, fixa e internet de última geração. Possuímos a maior cobertura 4G do país, atuando em mais de 2,5 mil cidades. Nossos resultados se devem ao empenho de profissionais inovadores e com o objetivo de tornar a empresa um lugar cada vez melhor para se trabalhar, no qual tenham orgulho de fazer parte.”

Confira!

Vagas abertas

Algumas das vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

A Tim tem vagas de emprego disponíveis no Rio de Janeiro e no Paraná.

Lembrando que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/tim/vagas.