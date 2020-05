Timão ainda tem quantia milionária para receber por ex-jogadores do clube; confira

Em meio à crise financeira e pandemia do novo coronavírus, o Corinthians deve receber ‘renda extra’ de jogadores que deixaram o clube há algum tempo. A verba, descrita no balanço financeiro da temporada passada, deve entrar por decorrência de direitos econômicos e mecanismo de solidariedade da FIFA.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Alvinegro Paulista ainda tem para receber R$ 14,5 milhões com ex-jogadores, sendo R$ 5,6 milhões (R$ 2,23 mi, do Barcelona, e R$ 3,37, do Zenit) só por mecanismo da FIFA pelas transações do atacante Malcom. As negociações do garoto são as mais vantajosas para o Timão.

Corinthians v Goias – Brasileirao Series A 2015

Além do montante arrecadado pelo camisa 8 do time russo, o Corinthians ainda tem R$ 1,5 milhão para receber do Botafogo pelo empréstimo do trio Yago, Jean e Moisés. A demonstração de contas ainda mostra que o Timão tem R$ 1,2 milhão embolsar do Sport por empréstimo de Felipe Bastos, e outras negociações menores.

Fora da casa do ‘milhão’, o Timão tem para receber: R$ 878 mil do Porto por Felipe Augusto e André Felipe Ribeiro, R$ 666 mil do Bahia por Moisés, R$ 204 mil do Empoli por Matheus Pereira, e R$ 200 mil do Internacional por Uendel. O balanço ainda aponta R$ 4,2 milhões como “outros” e que a Roma, o Boca Juniors e o Amiens não devem mais nada ao clube paulista.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.