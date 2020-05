Time italiano deve fazer a chamada “oferta irrecusável” por meio-campista do Barcelona

Ivan Rakitic construiu uma história com a camisa do Barcelona. Mas ela pode estar chegando ao fim, com o croata se transferindo para o futebol italiano a partir da próxima temporada. A Lazio, equipe que ocupa a segunda colocação na Serie A e que, portanto, deve estar na próxima Champions League, prepara uma oferta pelo meio-campista.

O atleta se encontra no último ano de contrato, o que pode facilitar as tratativas. No entanto, a princípio, o Barça, mesmo que já tenha expressado o desejo de fazer a negociação, não deve abrir mão de receber ao menos 20 milhões de euros. Segundo o Il Tempo, o time de Roma deve fazer uma proposta irrecusável, envolvendo um grande aporte financeiro com a intenção de firmar vínculo por três anos.

Na Lazio, Rakitic supriria uma provável saída de Milinkovic-Savic (foto acima), que é especulado em grandes clubes da Inglaterra. A tarefa de firmar contrato, porém, não será fácil. O Sevilla, por exemplo, é outro clube interessado no jogador do rival espanhol. Este, por sua vez, já disse que gostaria de atuar na Andaluzia.

