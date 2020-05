Tipos de anotações: descubra a melhor forma para você anotar seus conteúdos

Independente para o que você esteja estudando, você precisa estudar anotando da forma mais eficaz e conveniente para você

.Todos nós sabemos o quão importante são as anotações para a nossa vida de estudante,pois sem elas, é como se nossos estudos não tivessem “pernas” ou seja, ficam sem a base de sustentação, o que leva à falta de fixação! O conhecimento adquirido naquela hora fica literalmente disperso na nossa mente (sim, eu disse naquela hora, pois o conhecimento é absorvido somente naquele momento, depois se vai, a não ser que você o reforce, mas isso é assunto para outro post).Por isso as anotações são tão importantes, e mais: são diversificadas, portanto, conheça agora 4 tipos de anotações, e selecione o(s) que você mais gosta, mas não tome só isso como critério, selecione principalmente de acordo com o que vai ser mais eficiente para você.

Anotação em tópicos:

O tipo de anotação em tópicos com certeza você já deve conhecer, pois é o tipo mais comum e intuitivo de todos! Com ele, o estudante anota tradicionalmente, sem mistério, dividindo o corpo do texto em título, tópico e subtópico. Nela, é muito comum o uso de “setinhas” pontos travessões que deixam o aspecto da anotação muito mais organizada e padronizada.

Método Cornell

O método cornell é um tipo de anotação que foi desenvolvida pelo professor Walter Pauk em 1950. Basicamente, o método consiste na separação de uma folha em branco de três partes: uma é destinada para anotar apenas as palavras chaves, a segunda é para anotações breves e superficiais acerca do assunto e a terceira é para um pequeno resumo da aula.

Anotação fluxo

Esse tipo é totalmente eficaz e comum para ser utilizado na sala de aula visto que o aluno que se dispõe dele faz uma espécie de rascunho para depois passá-lo a limpo, pois não há intuito de deixar a anotação visivelmente atraente com canetinhas coloridas nem nada disso, o estudante apenas faz diversas ligações entre as ideias e assuntos falados pelo professor,por isso a razão de ser tão usado na sala, pois os nossos queridos professores falam mais rápido do que a velocidade 1×5 dos vídeos não é mesmo? Vale ressaltar que esse tipo de anotação tem sua peculiaridade: só o dono entende (kkk).

Mapas mentais

Por fim, temos à nossa disposição os mapas mentais que consistem em um formato de anotação baseado na forma como nossos neurônios estão dispostos e é o queridinho para quem tem memória fotográfica, mas se você não tem, não se preocupe, você não precisa abrir mão dessa anotação por causa disso! O estudante que faz esse tipo de anotação centraliza o título do assunto e puxa várias cetas relacionadas aos tópicos e aos subtópicos, isso mesmo, nada de confundir os mapas mentais com as anotações em fluxo, pois os mapas devem ser estruturados numa sequência de ideias que representem o sentido e lógica do assunto que está sendo escrito nele.

Gostou do artigo? Agora que você conhece esses tipos de anotações e a funcionalidade de cada uma, é hora de colocá-las em prática: teste elas e analise como estão tornando seus estudos mais eficientes,e se você já utilizava algumas, verifique se estava utilizando de forma correta. Dependendo do resultado dessa análise, use até mesmo todas elas, afinal, o que importa é a fixação do conteúdo. Bons estudos!