Torcida fake seria uma solução para os próximos jogos?

Com a retomada da Bundesliga no último final de semana, junto aos cuidados para a não propensão do novo coronavírus, muitos torcedores e amantes do futebol notaram a diferença dos jogo sem a vibração e animação da torcida dentro do estádio.

Não bastando isso, sabemos que a Alemanha é um país com torcedores fanáticos e que amam o esporte. O campeonato tem referência em lotar os estádios e ter um público altíssimo em cada partida e esse detalhe acabou chamando a atenção. Sabemos que no atual momento não é possível vermos um grande público nas arquibancadas, devido à pandemia que afeta o mundo inteiro.

Com isso, tem um fato um tanto quanto interessante. O campeonato da Coreia do Sul voltou recentemente, mas algo inédito ocorreu por lá, chamando a atenção do mundo, para o campeonato K-League.

Na partida entre Suwon Bluewings e Ulsan Hyundai, caixas de sons foram instaladas e reproduzem sons da torcida durante a partida. Pode parecer bizarro, mas ocorreram relatos que muitos esqueceram de que o estádio estava vazio e que puderam sentir a vibração do canto da torcida.

Jeonbuk Hyundai Motors v Suwon Samsung Bluewings – K League 1

Tiveram cantos para apoiar o time, vaias para incomodar o rival e até mesmo reclamações para lances polêmicos. Tudo isso em um jogo com apenas as caixas de som instaladas em cada canto do estádio e claro, ao funcionário responsável por trocar cada sonido para o momento adequado do jogo.

Depois da volta da Bundesliga e vendo vt da K-League agora aqui, preciso admitir que a exótica ideia do som fake não é tão ruim na prática. Mesmo sabendo que é de mentira, tira a cara de amistoso de pré-temporada. Na Coreia do Sul, usam áudio gravado da torcida local nos estádios — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) May 18, 2020

Para quem estava no campo, pode ter sido uma experiência um tanto quanto interessante, mas aos espectadores de casa com certeza notaram a diferença.

Ainda é muito incerto saber quando as torcidas vão poder voltar a acompanhar os jogos dentro do estádio. Mas uma solução dessas para os campeonatos que estão voltando é bastante interessante para trazer de voltar a vibração e emoção que os jogadores e torcida sentia a cada jogo. Será que no Brasil daria certo?