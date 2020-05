Torcida ‘virtual’: uma solução para estádios vazios?

O futebol no Brasil ainda não tem previsão para o seu retorno e muitas dúvidas pairam sobre a volta dos campeonatos, entre elas estão a segurança dos profissionais e o “clima” para se disputar partidas em meio a pandemia, mas uma coisa é certa: voltará com arquibancadas vazias.

O Santos procura uma forma criativa de quebrar este silêncio e levar seu torcedor de volta para dentro da Vila Belmiro. De acordo com o site UOL, o clube estuda implementar uma “torcida virtual” – a ideia é que os torcedores do Peixe apareçam no telão do estádio durante da partida para incentivar o time. O Peixe também está trabalhando para a instalação de um segundo telão no lado oposto ao atual, obra que já estava prevista antes da pandemia.

Outros times já fizeram ações semelhantes para preencher o vazio deixado pelos torcedores. O clube alemão Borussia Mönchengladbach e o Corinthians venderam ingressos para seus jogos em casa. Os torcedores podiam comprar uma cadeira no estádio, onde foi colocado um recorte de papelão com sua foto. O Corinthians também, em seu último jogo antes da paralisação, reproduziu no sistema de som da Arena Corinthians músicas de sua torcida para incentivar o time.