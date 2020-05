Totalmente Demais: Carolina encontra Eliza na casa de Arthur

Tentando de tudo para ter um filho, com ninguém mais, ninguém menos que Arthur (Fábio Assunção), Carolina (Juliana Paes) vai acabar se surpreendendo, no capítulo de segunda-feira (4) de Totalmente Demais, novela que está sendo reprisada, na faixa das 19h da Globo.



Tudo porque, na ocasião, ao ir até a casa do empresário, a vilã vai se deparar com ninguém mais, ninguém menos que Eliza (Marina Ruy Barbosa) no local.



Vale lembrar que protagonista se mudou para a casa de Arthur, principalmente para se preparar para as provas do concurso Garota Totalmente Demais.



Os dois, contudo, vão acabar se aproximando e se apaixonando, fazendo com que a ruiva fique com o coração bem dividido, entre o empresário e Jonatas (Felipe Simas).



Totalmente Demais foi a novela escolhida para substituir Salve-se Quem Puder, por conta da suspensão das gravações dos folhetins da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Rafael comenta com Charles que não entendeu por que o bandido que esteve no estúdio roubou a foto de Sofia. Lili sonda Fabinho sobre os amigos de Sofia. Jacaré vai até o bar onde esteve com Nina e questiona o proprietário sobre o paradeiro da menina. Rafael e Lu têm uma recaída. Carolina se surpreende ao encontrar Eliza na casa de Arthur.