Trabalhe em casa: Empresas abrem mais de 90 vagas home office; Confira!

À procura de um emprego? O Notícias Concursos preparou uma lista de empresas que abriram novas vagas para a modalidade Home Office. Confira abaixo as oportunidades.

Vagas MRV

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 155 cidades do Brasil.

Com 10 vagas disponíveis para o cargo de corretor de imóveis, o processo seletivo exige como requisito: ensino médio completo, experiência com venda, disponibilidade de horário, além de computador e internet para o trabalho home office.

Os interessados devem se candidatar através do site de recrutamento.

Vagas Sky

A Sky Brasil é uma empresa que foi fundada em 11 de novembro de 1996 que lida como concessionária de serviços de telecomunicações brasileira. Trabalha com televisão por assinatura via satélite e internet banda larga 4G.

Também com disponibilidade para home office, 21 vagas são ofertadas para os cargos de assessor executivo, analista de inteligência sênior, advogado, especialista de dados, supervisor de vendas, entre outros. A jornada de trabalho é reduzida: apenas dois dias na semana.

Os interessados devem se candidatar clicando aqui.

Vagas Teleperformance

61 vagas de emprego estão sendo oferecidas para os cargos de agente de interação e instrutor de treinamento bilíngue. Podem participar candidatos com idade mínima de 18 anos, além de ensino médio ou superior completos, a depender da função. Outra condição para ocupar um dos postos é ter os equipamentos necessários para o trabalho remoto, como internet, computador, câmera e headset.

Os interessados devem se candidatar através do site de recrutamento.

Veja: