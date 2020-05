Trabalhe no PIC PAY: VAGAS DE EMPREGO abertas pelo país

Pic Pay abre vagas de emprego em diversos cargos no Brasil

Grande oportunidade. A PicPay, fintech que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo celular, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego. Os profissionais serão chamados em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Nós apoiamos a diversidade e não fazemos distinção de raça, religião, deficiência, gênero ou orientação sexual”, disse a empresa. De acordo com a empresa, o funcionário contratado vai:

Participar de projetos com times multidisciplinares e inovadores;

Ter a oportunidade de ser o protagonista da sua vida;

Vivenciar a realidade move fast de uma startup;

Aprender e se reinventar a todo instante (ser sua melhor versão a cada novo desafio);

Ter um ambiente inovador que proporciona crescimento e desenvolvimento constantes, com profissionais incríveis e visionários;

Ter uma liderança inspiradora;

Ser quem você é!

Cargos disponíveis

A PicPay oferece vagas de emprego nos seguintes cargos:

Advogado Pleno

Advogado Sênior

Agilista

Analista de Controle Financeiro (Dados)

Analista de Controle Financeiro Sênior

Analista de Engajamento Sênior

Analista de Estratégia de Prevenção a Fraudes

Analista de Governança de Dados Pleno

Analista de Onboarding Analista de Parcerias Pleno

Analista de QA Sênior – Automação

Analista de Riscos Pleno (RC e RL)

Analista de Segurança da Informação Sênior

Analista Financeiro Sênior

Analista Sênior Cloud Security

Branded Content

Cientista de Dados Sênior

Coordenador de Banco de Dados

Data Science – Sênior Desenvolvedor Java – Junior

Desenvolvedor Java – Pleno

Desenvolvedor Java – Sênior

Desenvolvedor PHP – Especialista

Desenvolvedor PHP – Pleno

Desenvolvedor PHP – Pleno

Desenvolvedor PHP – Sênior

DevOps Pleno DevOps Pleno

DevOps Sênior DevOps Sênior

Especialista ITSM Especialista Jira

Executivo de Contas II ITSM Pleno

Product Designer Sênior

Product Manager Redator Team Leader – Data

Analytics Team Leader – Inteligência Artificial

Tech Manager – Monitoramento / ITSM Tech

Manager – Segurança da Informação UX Writer UX Writer (Produto)

Venha ser um PicPay Lover

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Benefícios

O pacote de benefícios conta com:

Assistências médica (você e +1 dependente ficam por nossa conta!);

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale Transporte e/ou Auxílio combustível;

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

Vale Cultura; PicPay Acolhe – Programa que cuida da gente e dos nossos familiares, oferecendo apoio jurídico, social, psicológico e financeiro;

PPR – Participação nos Resultados do PicPay;

Horário flexível e possibilidade de home office.

As vagas são para lotação em São Paulo e Espírito Santo.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://picpay.gupy.io/