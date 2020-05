Trabalhe no TudoCelular SEM SAIR de casa: Vagas de emprego abertas

O TudoCelular abriu vagas de emprego em meio à pandemia. A empresa é um blog de “notícias sobre o mundo móvel, celulares, vídeos, fotos, reviews e os melhores preços da internet.”

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje são:

Redator sênior: 2 disponíveis

O trabalho envolve a escrita de notícias e artigos sobre o mundo da tecnologia móvel em sua totalidade. O redator irá pesquisar e escrever notícias, testar aplicativos e jogos, fazer análises, produzir editoriais e elaborar pautas.

Requisitos:

Ter 18 anos ou mais.

Ler e escrever em inglês. Não precisa ser fluente, mas saber se comunicar em inglês e ler textos técnicos da área é primordial.

Ser apaixonado por tecnologia e possuir excelente conhecimento na área Mobile.

Ter disponibilidade de 40 horas/semana.

Ter experiência escrevendo para outros sites. Envie junto pelo menos 5 postagens publicadas.

Excelente capacidade em explicar conceitos complicados em poucas palavras.

Benefícios:

O melhor lugar do mundo para se trabalhar: de sua casa ou de onde quiser. Basta estar conectado a internet.

Salário entre R$ 1.000 e R$ 2.000 de acordo com sua experiência.

Aumento e bônus de acordo com a qualidade de seu trabalho.

Para aplicar para a vaga de Redator, envie junto pelo menos 5 postagens publicadas e produza dois textos sobre notícias recentes de tecnologia móvel e as envie para o e-mail [email protected] junto com as fontes usadas. O texto deve ser bem escrito, com informações relevantes e boa formatação (negritos, imagens, links, etc). A fonte das notícias deve ser internacional. Os pré-selecionados passaram por um teste.

Programador PHP Full Stack: 2 disponíveis

Você quer trabalhar em uma empresa global, desenvolver ferramentas que serão utilizadas por milhões de pessoas e ser desafiado com projetos inovadores? Então esta vaga é para você! Buscamos programadores PHP apaixonados por código, com ampla experiência e à altura de qualquer projeto que se apresente.

Requisitos:

Pelo menos três anos de experiência.

Experiência com sites de tráfego pesado.

Experiência com desenvolvimento de sites mobile.

Conhecimento avançado em PHP e MySQL.

Conhecimento avançado em JavaScript, AJAX, JSON, JQuery…

Conhecimento em Expressões Regulares.

Capacidade em desenvolver códigos eficientes, elegantes e, especialmente, robustos.

Capacidade de se comunicar plenamente em inglês escrito.

Benefícios:

O melhor lugar do mundo para se trabalhar: de sua casa ou de onde quiser. Basta estar conectado a internet.

Salário entre R$ 2.500 e R$ 5.000 de acordo com sua experiência.

Aumento e bônus de acordo com a qualidade de seu trabalho.

Para se candidatar preencha cuidadosamente este formulário. Após esta etapa, garantimos o feedback!

Web designer: 1 disponível

Buscamos web designers com ampla experiência e abertos para qualquer tipo de desafio apresentado.

Requisitos:

Pelo menos 3 anos de experiência com design para web ou mobile.

Portfólio de trabalhar de design para páginas mobile.

Grande conhecimento em Photoshop e Fireworks.

Capacidade de se comunicar plenamente em inglês.

Benefícios:

O melhor lugar do mundo para se trabalhar: de sua casa ou de onde quiser. Basta estar conectado a internet.

Salário entre R$ 1.500 e R$ 3.000 de acordo com sua experiência.

Aumento e bônus de acordo com a qualidade de seu trabalho.

Se estiver interessado em fazer parte de uma das realidades mais fascinantes da internet, se candidate enviando um email para [email protected]

Os pré-selecionados passarão por uma prova.

Vaga de Produtor de Vídeos: 1 disponíveis

O candidato deve ter facilidade na comunicação verbal e habilidade com edição de vídeos, além de uma boa câmera. O trabalho envole a criação, execução e publicação de vídeos para nosso canal. Os vídeos são sobre dicas, listas, tutoriais, análises e testes.

Para aplicar para a vaga de Produtor de Vídeos, será necessário o link de algum vídeo seu (novo ou antigo) que se enquadre nas diretrizes do que já tem no nosso canal do YouTube para o e-mail [email protected]. O vídeo deve ser de autoria própria, bem editado e de boa qualidade.

Lembrando que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.