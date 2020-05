Transferência de Bruno Fernandes ao Manchester United está sob investigação na FIFA; entenda

Grande contratação do Manchester United na última janela de inverno (janeiro), Bruno Fernandes ‘caiu como uma luva’ na equipe inglesa, empilhando gols/assistências e sendo eleito, logo de cara, o jogador do mês de fevereiro na Premier League. Em meio a tantos erros de mercado emplacados pelo clube vermelho nos últimos anos, a investida pelo meio português vem se provando um grande acerto. No entanto, há polêmica em torno desta transferência.

De acordo com o jornal luso ‘A Bola’, a transação está sob investigação momentânea da FIFA, mas o problema nada tem a ver com o Manchester United, diretamente: o imbróglio envolve o Sporting (POR) e a Sampdoria (ITA), clubes que Bruno Fernandes defendeu anteriormente. Os italianos teriam aberto uma reclamação formal na maior entidade do futebol mundial, reivindicando que, por força contratual, teriam direito a uma fatia de 10% do lucro total obtido pelo clube português com a venda do armador neste início de 2020.

UC Sampdoria v US Citta di Palermo – Serie A

“Podemos confirmar que, a 3 de abril de 2020, o clube italiano Sampdoria apresentou uma reclamação junto à FIFA contra o clube português Sporting, relacionado com as obrigações financeiras estabelecidas no contrato correspondente à transferência do jogador português Bruno Miguel Borges Fernandes. O assunto está a ser investigado e, consequentemente, não podemos fornecer mais comentários”, afirmou uma fonte ligada à FIFA, em entrevista.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.