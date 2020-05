Treino do Flamengo ganha repercussão na Europa após clube contrariar recomendação da prefeitura

Contrariando as recomendações da prefeitura do Rio de Janeiro, o grupo de jogadores do Flamengo voltou a treinar no gramado do Ninho do Urubu na última quarta-feira. Aliás, este foi o segundo dia consecutivo em que isso aconteceu, e o fato repercutiu na imprensa europeia.

Não se espante com essa diretoria do Flamengo, uma foto com o mito é insignificante, esqueceram da postura deles diante da tragédia no ninho, para eles infelizmente, números é mais importante que vidas, flazoiero dando pitchi, pela filmagem do treino pela globo, tem que obedecer. — Marcos Roberto santos (@MarcosR48773274) May 21, 2020

O jornal espanhol Sport, por exemplo, relembrou que as autoridades políticas liberaram apenas os trabalhos de fisioterapia e deu destaque a um comunicado, divulgado logo depois da atividade, em que a administração municipal reitera que “não recomenda a retomada dos treinamentos das equipes locais”. Inclusive, o periódico salientou que a secretária de saúde da cidade, Beatriz Busch, entrou em contato com o Fla para “transmitir a posição do Comitê Científico Municipal, que visa preservar a propagação do Covid-19 e a saúde das pessoas”. Por sua vez, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro defendeu a realização da movimentação, desde que não interfira no combate ao coronavírus. “É importante ressaltar que os exercícios são parte da fisioterapia, que por definição é uma ciência da saúde aplicada ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamentos de disfunções cinéticas de órgãos e sistemas”, disse a entidade.

#FSRADIOBRASIL e ai Benja existe uma orientação e não proibição. Não é bem assim como vcs desceram a malha ontem. Aliás eu tbm não concordo com os TREINOS. Após treino do Flamengo em campo, Prefeitura reforça que não recomenda volta das atividades. — Ruben Libertadores (@rubenlustosa2) May 21, 2020

O Sport fez questão de lembrar que, no início de maio, o Flamengo divulgou que 38 pessoas dentro do clube haviam sido diagnosticadas com o vírus, entre elas três atletas, depois da realização de 293 testes. O jornal também deu destaque ao fato de que, na terça-feira, Rodolfo Landim, mandatário rubro-negro, esteve junto a Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil, que insiste em não dar valor à gravidade da doença, é a favor da volta do futebol, suspenso no Brasil desde o mês de março. E o time carioca, como instituição, tem posição semelhante, mesmo que o Estado do Rio de Janeiro já tenha registrado mais de três mil mortes e 30 mil contagiados.

