Três jogadores do Corinthians que cairiam como uma luva no time do Palmeiras, mas a torcida jamais admitiria

Rivalidade máxima! Corinthians e Palmeiras são dois dos maiores clubes do futebol brasileiro e juntos, no Dérbi Paulista, formam um dos clássicos mais emocionantes e antagônicos do esporte em todo o planeta. Desta forma, corintianos e palmeirenses não conseguem nem pensar em um jogador do Allianz Parque mudando para Itaquera. Porém, com a razão à frente da emoção, é fácil notar que há atletas do Timão que cairiam como uma luva no Verão. Confira 3 exemplos abaixo!

1. Fagner Corinthians v Atletico MG – Brasileirao Series A 2019 É possível discutir se Fagner é melhor do que a dupla Marcos Rocha e Mayke, no entanto, o que não deixa dúvidas é de que a dupla palmeirense não é uma unanimidade entre os torcedores do clube e que o camisa 23 do Corinthians aumentaria o nível do setor no Verdão.

2. Victor Cantillo FBL-LIBRTADORES-GUARANI-CORINTHIANS Vanderlei Luxemburgo ainda procura o time ideal do Palmeiras e, apesar de o time ter feito algumas boas partidas na temporada, poderia encontrar no colombiano Cantillo uma ótima peça para criar e pensar o jogo do Alviverde Paulista.