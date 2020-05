Três jogadores do Cruzeiro que cairiam como uma luva no time do Galo, mas a torcida jamais admitiria

O futebol é, acima de tudo, paixão e rivalidade, de modo que há jogadores que têm tanta identificação com um clube que seria impossível de imaginá-los com o manto de um arquirrival, como Cruzeiro e Atlético-MG. Porém, sem a emoção, é fácil enxergar que há atletas da Raposa que cairiam como uma luva no Galo. Confira 3 exemplos abaixo!

1. Léo FBL-LIBERTADORES-CRUZEIRO-USUCRE O Atlético-MG tem ótimos zagueiros, como Réver, Igor Rabello e Gabriel. Porém, uma opção do nível de Léo, referência do Cruzeiro, poderia cair bem com Jorge Sampaoli.

2. Robinho Cruzeiro v Corinthians – Copa do Brasil 2018 Finals Multicampeão, o experiente Robinho pode acrescentar muito ao meio de campo de boa parte dos clubes do futebol brasileiro, incluindo no Galo. Aos 32 anos, o meia ainda pode ser bastante útil.