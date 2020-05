Três jogadores do Grêmio que cairiam como uma luva no time do Inter, mas a torcia jamais admitiria

Por vezes, a rivalidade cega. Torcedores, do alto de sua vaidade, tendem a não admitir que jogadores do principal adversário entrariam bem no seu time do coração. Pois, na tentativa de analisar futebol com a razão, elencamos três jogadores do Grêmio que cairiam como uma luva no Internacional.

1. Pedro Geromel Gremio v Flamengo – Brasileirao Series A 2019 É um dos melhores zagueiros que já passou pelo Rio Grande do Sul. Muito embora a jovialidade de Bruno Fuchs, o jogador tricolor seria o companheiro ideal para o argentino Víctor Cuesta.

2. Matheus Henrique O Inter, no início da temporada, viveu um dilema: reforçar o setor de marcação do meio-campo ou tornar o time mais leve, com atletas que chegam mais à frente. Pois, se Coudet tivesse Matheus Henrique, a dúvida estaria sanada. Seria ele e mais 10.