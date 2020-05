Três jogadores do Inter que cairiam como uma luva no time do Grêmio, mas a torcida jamais admitiria

Analisar futebol com a razão, por vezes, é difícil. A paixão toma conta e faz com que, em muitas oportunidades, um torcedor não admita que jogadores da equipe rival serviriam para o seu time. É por isso que, abaixo, a gente tenta se basear no que vê dentro de campo para indicar três atletas do Internacional que cairiam como uma luva no Grêmio.

1. Edenílson É um jogador com uma incrível capacidade de fazer o chamado “vai e vem”. Tem ímpeto na marcação e entra na área adversária, algo que os volantes do Grêmio não fazem. Seria titular no Tricolor.

2. D’Alessandro Alguns gremistas têm raiva do gringo. Mas é fato que, diante da incógnita que é Thiago Neves e não sabendo até quando Jean Pyerre ficará no clube, o argentino ainda poderia contribuir. Vale lembrar que, mesmo em idade avançada, iniciou 2020 jogando muito bem.