Três jogadores do Palmeiras que cairiam como uma luva no time do Corinthians, mas a torcida jamais admitiria

Palmeiras e Corinthians representam uma das maiores e mais aguerridas rivalidades do futebol brasileiro e mundial. O Dérbi Paulista é uma mistura de sentimentos “loucos” com um antagonismo tão marcante entre duas camisas que torna quase impossível para palmeirenses e corintianos imaginarem um jogador do arquirrival defendendo suas cores. Porém, na razão, há alguns bons atletas do Verdão que cairiam como uma luva no Timão. Confira 3 exemplos abaixo!

1. Felipe Melo Corinthians v Palmeiras – Brasileirao Series A 2019 Em 2020, Felipe Melo foi transferido para a zaga, no entanto, o camisa 30 ainda pode fazer a “cabeça de área” como poucos no futebol brasileiro e poderia ser bastante útil para dar mais estabilidade para o meio de campo do Corinthians. O professor Tiago Nunes também poderia mantê-lo mais recuado ao lado de Gil.

2. Victor Luis Palmeiras v Santos – Brasileirao Series A 2018 Sidcley, Carlos Augusto e Lucas Piton não são uma unanimidade no Corinthians. Os três jogadores, além de Danilo Avelar, não chegaram bem em 2020 e têm tirado o sonho dos corintianos. A “chegada” de Victor Luis com certeza acrescentaria muito ao elenco de Tiago Nunes.